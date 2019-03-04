Без Ракицкого: Шевченко объявил состав футбольной сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом

Андрей Шевченко. Фото: ffu.ua

https://racurs.ua/n118952-bez-rakickogo-shevchenko-obyavil-sostav-futbolnoy-sbornoy-ukrainy-na-matchi-s-portugaliey.html

Racurs.ua

Состав Национальной сборной Украины по футболу 4 марта объявил главный тренер Андрей Шевченко.

На футбольные поединки, в рамках отборочных матчах Евро-2020 22 и 25 марта — против сборных Португалии и Люксембурга, вызваны 26 игроков. Еще трех кандидатов внесли в резервный список. Об этом сообщается на веб-странице Федерации футбола Украины.

Больше всего футболистов в первой команде страны представляют киевское «Динамо» — девять. Восемь игроков представляют донецкий «Шахтер».

Состав сборной Украины на игры против Португалии и Люксембурга:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко («Шахтер»), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко («Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия).

Полузащитники: Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Безус («Гент», Бельгия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат («Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев («Динамо»).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция).

В резерве находятся Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия), Роман Зозуля («Альбасете», Испания).

В ФФУ отметили, что сбор национальной команды начнется 18 марта в Киеве.

Напомним, Федерация футбола Украины удалила Ярослава Ракицкого, который является игроком питерского «Зенита списке игроков украинской сборной. На сайте федерации в категории «защитники» уже нет фотоснимка и информации относительно бывшего игрока донецкого «Шахтера».