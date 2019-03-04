Сто дней в плену: Лондон призвал Москву освободить украинских военнопленных моряков

Украинские моряки в плену. Фото: Український тиждень

https://racurs.ua/n118951-sto-dney-v-plenu-london-prizval-moskvu-osvobodit-ukrainskih-voennoplennyh-moryakov.html

Racurs.ua

Освободить военнопленных моряков ВМС Украины призвала Российскую Федерацию Великобритания.

В Лондоне отметили, что уже 100 дней украинские моряки находятся в российском плену. Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине в Twitter.

«Прошло 100 дней, как Россия захватила 24 украинских военных и три корабля в Черном море. Мы призываем Россию их немедленно осовободить и обеспечить свободный проход через Керченский пролив в Черное море», — говорится в сообщении.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские военные обстреляли и захватили в плен три корабля Военно-морских сил Украины, которые следовали через Керченский пролив в Азовское море. Тогда в плен попали 24 украинских военных. При этом несколько военнослужащих ВМС Украины получили ранения. Лефортовский суд Москвы 16 января продлил срок содержания под стражей всем пленным украинцам до 24−26 апреля 2019 года.

Украина подчеркивает, что все моряки являются военнопленными, поэтому их нельзя содержать в СИЗО. Президент РФ Владимир Путин ответил, что вопрос обмена украинских моряков будут рассматривать после завершения уголовного дела.

Напомним, военнопленного украинского моряка Василия Сороку планируют прооперировать в России. У Сороки ранена рука, разорваны три сухожилия и нерв. Специалисты отмечают, что промедление с операцией может привести к необратимым последствиям.