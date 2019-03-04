США на год продлили антироссийские санкции из-за агрессии РФ против Украины

Дональд Трамп. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n118950-ssha-na-god-prodlili-antirossiyskie-sankcii-iz-za-agressii-rf-protiv-ukrainy.html

Racurs.ua

Соединенные Штаты Америки на 12 месяцев продлили санкции против Российской Федерации из-за оккупации Крыма и поддержки Москвой боевиков на Донбассе.

Президент Дональд Трамп принял решение продлить ограничительные меры на год. Речь идет о санкциях в отношении лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине. Американские санкции против РФ были введены 6 марта 2014 года. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

В администрации Дональда Трампа добавили, что действия и политика представителей Российской Федерации, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют разворовыванию ее активов.

На сайте Белого дома отмечается, что таким образом санкции, введенные 6 марта 2014 года, и мерах, принятых в этот день (указ № 13660) 16 марта 2014 года (указ № 13661), 20 марта 2014 года (указ № 13662) и 19 декабря 2014 года (указ № 13685), продлены еще на год.

Также еще на 12 месяцев продлены ограничительные меры, которые были введены в администрации президента США 20 сентября 2018 года.

Напомним, 4 марта Европейский Союз на год продлил санкции против бывшего украинского президента Виктора Януковича и его 11-ти соратников.