Санкции против РФ: стало известно, какие убытки понесли производители российского оружия

Автомат Калашникова. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/n118830-sankcii-protiv-rf-stalo-izvestno-kakie-ubytki-ponesli-proizvoditeli-rossiyskogo-orujiya.html

Racurs.ua

Американские санкции нанесли российским производителям оружия ущерб на сумму почти 50 млрд руб.

Российские производители патронов и стрелкового оружия продолжают нести убытки, поскольку не могут выйти на определенные рынки для продажи своей продукции. Об этом 1 марта сообщает РБК со ссылкой на одного из топ-менеджеров государственной корпорации «Ростех» Сергея Абрамова.

По словам Абрамова, санкции закрыли для российских производителей много рынков, из-за этого ежегодно оружейники теряют 10 млрд руб. До введения санкций почти 80% оружия из России продавали на рынках США и Европы. Огромные суммы теряет и концерн «Калашников».

Абрамов отметил, что Соединенные Штаты пополняют запасы боеприпасов для оружия советского и российского производства патронами из Китая и Болгарии. При этом главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев отметил, что сейчас в США представлена продукция российских патронных заводов.

Также рынок оружия Соединенных Штатов Америки гораздо больше российского. В частном владении в США находятся 393 млн единиц оружия, в России на учете состоят более чем 4,5 млн официальных владельцев оружия.

Напомним, на конец 2018 года от ограничительных мер, введенных различными странами, Российская Федерация потеряла более 6 млрд долл. Ущерб был нанесен санкциями, санитарными мерами, техническими барьерами, антидемпинговой пошлиной и квотами