К Кольченко не пустили украинского консула якобы из-за российского гражданства политзаключенного

Украинскому консулу снова не дали проведать Александра Кольченко в российской колонии. Фото: Крым реалии

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К осужденному в России крымскому активисту Александру Кольченко не пустили украинского консула. Сейчас политзаключенный находится в российской исправительной колонии № 6 в Челябинской области.

Украинскому консулу отказали в визите к Кольченко еще 25 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко во время брифинга, передает «Радіо Свобода».

Отказ в визите сотрудники колонии аргументировали тем, что Кольченко якобы является гражданином РФ.

Между тем, адвокату другого политзаключенного Олега Сенцова Ольге Динзе сегодня удалось попасть к своему подзащитному. По ее словам, режиссер начал лучше питаться, занимается спортом и находится в общей казарме на 50 человек.

Крымского активиста Кольченко и украинского режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму в мае 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону засудил обоих якобы за организацию терактов на полуострове. Кольченко дали 10 лет колонии, а Сенцов получил 20 лет строгого режима. Осужденные обвинения не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» назвал обоих осужденных политзаключенными. А на сайте Белого дома создали петицию о спасении Сенцова, которую подписали более 100 тыс. человек.

Напомним, ранее Госдеп США призвал РФ освободить политических заключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.