США расширили санкции против Венесуэлы из-за препятствий доставке гуманитарной помощи

Венесуэльские силовики препятствуют доставке гуманитарной помощи в страну, фото: ТСН

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США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы из-за действий чиновников, направленных на препятствование доставке гуманитарной помощи в страну, которая страдает от дефицита продовольствия и лекарств.

Этот инцидент произошел на границе Венесуэлы с Колумбией 23 февраля, сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Под санкции попали еще шесть венесуэльских чиновников. Среди них командующий Национальной гвардией страны генерал Ричард Лопес Варгас и начальник полиции пограничного штата Тачира Кристиан Моралес Самбрано.

23 февраля из пограничного колумбийского города Кукута, где проходил благотворительный концерт по сбору гуманитарной помощи, в Венесуэлу был отправлен караван из десятка грузовиков. Однако пересечь границу из-за противодействия венесуэльских силовиков им не удалось. Тогда гуманитарную помощь попытались доставить вручную, с помощью «человеческих цепочек», однако верные президенту страны Николасу Мадуро войска обстреляли людей резиновыми пулями и применили слезоточивый газ.

Напомним, сегодня стало известно о решении Мадуро перевести из Лиссабона в Москву европейский офис венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.