Ближе к друзьям режима: Мадуро переносит офис венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA в Москву

Европейский офис компании PDVSA переведут из Лиссабона в Москву, фото: «Википедия»

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Racurs.ua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил перенести в столицу России европейский офис венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, который сейчас находится в Лиссабоне.

Об этом стало известно после переговоров вице-президента Венесуэлы Делси Родригес с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которые состоялись в Москве, сообщает агентство Reuters.

Такое решение Родригес объяснила тем, что Европа не предоставляет необходимых гарантий для защиты активов.

В конце января администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против PDVSA. В частности, в Соединенных Штатах заморозили активы PDVSA на сумму 7 млрд долл. Кроме того, для международных компаний действуют ограничения по сотрудничеству с PDVSA. В США рассчитывают, что эти санкции приведут к потере властями Венесуэлы экспортных поступлений на сумму 11 млрд долл. США в течение года.

По словам Родригес, Россия и Венесуэла намерены подписать новые договора о двустороннем сотрудничестве. В частности, Венесуэла планирует закупать в России необходимые продукты и лекарства, а также с помощью РФ запустить у себя производство «всего необходимого».

Напомним, недавно стало известно, что в Москву самолетом могли вывезти значительную часть золотого запаса Венесуэлы.