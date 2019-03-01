В Польше задержали четырех человек за организацию незаконной миграции 300 украинцев. Фото: Карта поляка

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Racurs.ua

В Польше задержали трех поляков и одного украинца, которые регистрировали поддельные приглашения в страну в 2015—2018 годах. На организации незаконной миграции около 300 украинцев они заработали более 130 тыс. евро.

Группа лиц регистрировала поддельные приглашения в Польшу, по которым подставные лица получали визу в страну. Одним из членов организации оказался чиновник из филиала Люблинского воеводского управления в городе Замосць. Об этом сообщает «Польское радио».

Трех человек обвинили в руководстве, а одного — в участии в организованной преступной группе. Их арестовали на три месяца.

Как утверждают пограничники, Польша была лишь «дверью» для въезда в другие страны Европейского Союза. В частности, незаконные мигранты перебирались в Литву, Чехию, Францию, Латвию и Словению.

Отметим, что по этому делу проходит 13 обвиняемых, из них пять получили обвинения в руководстве преступной группой. Среди подозреваемых поляки, немцы и украинцы.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Венесуэлу охватил миграционный «бум» невиданного масштаба. Более 3 млн жителей страны мигрировали в соседние государства, спасаясь от голода и нищеты.