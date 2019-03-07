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Ракурс
Сергей Кривонос. Фото: 5 канал

Минус еще один кандидат на президентское кресло: ЦИК отменила регистрацию Сергея Кривоноса

7 мар 2019, 15:10
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Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса — заместителя командующего Сил специальных операций.

В Центризбирком 6 марта поступило заявление от Кривоноса об отказе баллотироваться кандидатом на пост главы государства на очередных выборах президента Украины. В четверг, 7 марта, ЦИК рассмотрела заявление кандидата и отменила регистрацию. Об этом сообщается на странице комиссии в Facebook.

«Рассмотрев указанное заявление, комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Кривоноса Сергея Григорьевича на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта мэр Львова Андрей Садовой и кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко подписали соглашение. В документе говорится о том, что Садовой отзывает свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в пользу Гриценко. Взамен кандидат обязуется «быть честным».

Источник: Ракурс


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