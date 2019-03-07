В Киеве Audi вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и сдвинул остановку (ФОТО)

ДТП в Киеве, 7 марта 2019 года, фото — Фейсбук dtp.kiev.ua

https://racurs.ua/n119098-v-kieve-audi-vyletel-na-trotuar-perevernulsya-na-kryshu-i-sdvinul-ostanovku-foto.html

Racurs.ua

В столице на проспекте Науки 7 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Audi A6 (Ауди) вынесло на тротуар после столкновения с другой иномаркой. Стечение обстоятельств позволило избежать жертв, ведь машина только на несколько метров не долетела до пешеходов, ожидавших автобус на остановке.

Audi A6 двигался в направлении Столичного шоссе в среднем ряду, когда внезапно со встречной полосы на него выехала легковушка Chevrolet Aveo (Шевроле Авео). Ее водитель решил повернуть влево вопреки дорожным знакам, рассказывается на видео Фейсбук-сообщества «Вартові Еспресо».

Chevrolet ударил Audi в водительскую дверь и «немец» на скорости изменил направление движения, вылетев на тротуар. Водитель Audi впоследствии сообщил, что пытался избежать наезда на остановку транспорта, поэтому старался направить автомобиль на зеленую зону. Там он сбил ограждение, врезался в дерево и перевернулся. Машина долетела до остановки, на которой находились люди.

Ауди немного сдвинул конструкцию остановки с места, но, к счастью, ни пешеходы, ни водители автомобилей, попавших в ДТП не пострадали.