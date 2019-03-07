Оборонное дело: НАБУ провело обыски у Гладковских и других подозреваемых. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n119097-oboronnoe-delo-nabu-provelo-obyski-u-gladkovskih-i-drugih-podozrevaemyh.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования хищения на госпредприятии «Укроборонпром» провело обыски у экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря, а также у других подозреваемых, среди которых оказались директор «Интер сталь ЛТД» Андрей Рогоза и бизнесмен Виталий Жуков.

Обыски провели в рамках одного из двух уголовных производств, открытых на основе материалов BIHUS.info. Об этом сообщил на брифинге директор Бюро Артем Сытник, передают УНН.

Согласно материалам BIHUS.info, «Укрспецэкспорт» закупил российские детали для самолетов Ан-26 за 2,3 млн гривен, а затем перепродал их «Укроборонпрому» по цене почти в семь раз выше — за 14,38 млн грн. Как заявляют журналисты, в этой схеме участвовали директор «Укроборонпрома» Павел Букин, Виталий Жуков, а также Олег Гладковский со своим сыном Игорем.

Гладковский-младший на днях подал в отношении журналистов иск о защите чести и достоинства.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ на основе журналистских материалов открыло еще одно уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением).