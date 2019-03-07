СБУ задержала чиновника Харьковского горсовета за сотрудничество с российской ФСБ (ВИДЕО)

СБУ в Харькове задержала агента ФСБ. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n119096-sbu-zaderjala-chinovnika-harkovskogo-gorsoveta-za-sotrudnichestvo-s-rossiyskoy-fsb-video.html

Racurs.ua

Служба безопасности Украины разоблачила работника Харьковского горсовета в работе на Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

Заместитель директора одного из департаментов Харьковского городского совета в 2016 году был завербован на территории России кадровым сотрудником ФСБ полковником Александром Ушаковым. Российскую Федерацию украинец посещал якобы с туристической целью. Об этом 6 марта на брифинге сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

«Обращаю внимание, что офицер ФСБ РФ Александр Ушаков по документам является „помощником министра образования Нижегородской области“. Эта должность используется российской спецслужбой как прикрытие, в частности для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины», — подчеркнул Настюк.

Правоохранители установили, что харьковский чиновник был весьма ценным источником информации для российской спецслужбы. Завербованный украинец встречался с сотрудником ФСБ в Праге, Салониках, Минске, а также неоднократно на территории российского города Белгород.

В спецслужбе утверждают, что разоблаченный агент передавал россиянам информацию о молодежных организациях и движениях, а также их лидерах, информировал о деятельности и финансирования религиозных общин различных конфессий, предоставлял информацию о национально-патриотических объединениях граждан, их проеках, руководителях, степени влияния на развитие ситуации.

Задержанному чиновнику уже объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала факты гибридной войны, которая ведется Россией против Украины. В украинской спецслужбе рассказали о шпионских и агентурных сетях, деятельности «пятой колонны» и российских диверсионных группах.