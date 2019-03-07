Карточка Геращенко голосовала в Раде, когда нардеп находилась в Одессе (ВИДЕО)

Карточка Геращенко голосовала в Раде, когда нардеп находилась в Одессе. Фото: 24 Канал

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Карточкой первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко голосовали, когда сама депутат находилась в Одессе.

Во время утреннего заседания парламента 26 февраля карточкой Геращенко проголосовали за ряд законопроектов. Сама же депутат утром 26 февраля посетила Одессу в составе делегации во главе с президентом для встречи с американскими и европейскими дипломатами, о чем и сообщила на своей странице в Facebook, информирует общественное движение «Честно».

В то же время карточка депутата была зарегистрирована на утреннем и вечернем заседании в системе электронной регистрации. К тому же этой карточкой голосовали за 5 из 15 рассмотренных законопроектов. В частности, карточка Геращенко поддержала законопроект об одобрении решения президента о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях. Отмечается, что все пять раз карточка голосовала «за» и ни разу «против».

Вечером Геращенко лично посетила заседание парламента.