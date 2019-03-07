За издевательство над котятами живодеру из Одессы присудили 7,5 лет за решеткой

Осужденный одессит бил и поджигал котят, фото — Твиттер

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В Одессе к 7,5 годам за решеткой приговорили местного жителя за издевательство над котятами. Соответствующее решение 7 марта вынес Киевский райсуд Одессы.

О приговоре обвиняемому в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины) сообщила «Судебная власть».

На руках 38-летнего подсудимого несколько десятков замученных животных. Он бил, поджигал и резал котят. Садист и его жена выдавали себя за волонтеров. Сожительница обвиняемого в социальных сетях брала домой котят, которые находились под попечительством зоозащитников.

Полиция установила несколько фактов издевательств. Обвиняемый, получая болезненное самоудовлетворение, бил и поджигал животных.

Рассмотрев дело, суд признал 37-летнего мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Суд присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. Окончательный срок заключения составляет семь лет и шесть месяцев.

«Судебная власть» отмечает, что приговор суда пока не вступил в законную силу. Это первый случай в практике одесской полиции, когда человека подозревали и осудили за жестокое обращение с животными.

Летом 2017 года в Украине вступил в силу новый закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Издевательство над животными теперь наказывается арестом на срок от шести месяцев или ограничением свободы до трех лет. До этого подобные действия наказывались штрафом.