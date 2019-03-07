Французскому кардиналу дали условный срок за сокрытие священника-педофила (ВИДЕО)

Французскому кардиналу дали условный срок за сокрытие священника-педофила. Фото: Vatican News

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Французского кардинала Филиппа Барбарена условно приговорили к 6 месяцев тюрьмы из-за священника-педофила в его епархии. Решение вынес исправительный суд Лиона без подсудимого. Защита священника заявила, что будет добиваться признания невиновности подзащитного в апелляционном суде.

В рамках судебного процесса, который начался 7 января, рассматривали сокрытие фактов педофилии в епархии в период с 1970 по 1980 годы. Вместе с архиепископом на скамье подсудимых оказались еще пять человек, среди которых представитель римской курии (админорганизация, помогающая Папе Римскому управлять Католической церковью) и два епископа. Об этом сообщают euronews.

Инициатором разбирательства стала общественная организация La Parole Libre («Освобожденное слово»), которая заявляет, что жертвами предполагаемых домогательств стали около 60 детей. В совершении преступления, утверждают общественники, виновен священник Бернар Прейн (под следствием с 2016 года), бывший капеллан кружка скаутов коммуны Сент-Фуале-Лион.

Преступление Барбарена и других священнослужителей, согласно обвинению, состоит в том, что они знали о происходящем, но не приняли необходимые меры.

Адвокат Барбарена настаивает, что приговор вынесли под давлением общества, ведь в мир вышли фильмы о сексуальных преступлениях против детей в Лионской епархии.

Ранее сообщалось, что суд присяжных признал главного казначея Ватикана виновным в совершении насилия над двумя мальчиками. Окончательное решение по этому делу суд объявит позднее.