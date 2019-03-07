Бывших топ-менеджеров «Укргаздобычи» задержали за взятку в 1 млн долларов

Взятка. Фото: uain.press

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На получение взятки в сумме 1 млн долл. разоблачили бывших чиновников ПАО «Укргаздобыча».

Дельцов задержали 6 марта сотрудники Службы безопасности Украины. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры сообщили задержанным о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

В ведомстве отметили, что за эти деньги топ-менеджеры общества подписали договор с частным обществом о поставке продукции на ПАО «Укргаздобыча».

Экс-служащим инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. В суд направили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что бывшего заместителя главы «Укргаздобычи» Алексея Тамразова подозревают в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и хищении государственного имущества. Тамразова задержали летом 2018 года при попытке дать взятку прокурору в размере 200 тыс. дол.