«Укргаздобыча»: Олег Прохоренко уходит, кормушка остается

Олег Прохоренко. Фото: Facebook

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Председатель правления принадлежащего государству АО «Укргаздобыча» Олег Прохоренко покидает его, так и не сумев окончательно ссадить с шеи возглавляемого им концерна последнюю паразитическую структуру в лице ООО «Карпатыгаз».

8 февраля 2019 года пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» официально сообщила, что в середине марта досрочно прекратит подписанный с Прохоренко до 2020 года контракт. А незадолго до того, 15 января, Верховный суд вынес постановление, которым завершил многолетний судебный процесс по иску «Укргаздобычи» к «Карпатыгазу» о расторжении договора о совместной деятельности. Как вы уже догадались, не в пользу истца.

Сотрудничество государства и бизнеса

В узком кругу знатоков газовой отрасли Олег Прохоренко запомнится прежде всего своей борьбой с приватизацией прибыли «Укргаздобычи» под видом совместной деятельности с ней различных частных структур, за каждой из которых стоит то или иное влиятельное должностное лицо.

Механизм этой формы сотрудничества государства и бизнеса заключался в том, что государственный концерн делал вклад в совместную деятельность в виде права пользования газовыми недрами, частная фирма — необходимого для добычи газа оборудования, а прибыль делилась пропорционально внесенным вкладам. Но на практике частные фирмы обычно приобретали оборудование у государственного концерна, причем по цене металлолома, а потом это же оборудование вносили в совместную деятельность, только уже по цене драгоценных металлов.

Ломать, а не строить

До своего назначения в июне 2015 года Прохоренко работал в иностранных консалтинговых компаниях, то есть был «человеком не из системы», а таких обычно берут ломать, а не строить. В данном случае ломать коррупционные схемы, которые создавались десятилетиями и на которые у доморощенного кадра рука вряд ли поднимется, поскольку он сам неразрывно связан с ними многочисленными материальными, дружескими, а иногда и родственными связями.

Новоиспеченный руководитель резво взялся за дело, и в течение 2016‒2017 годов по решениям хозяйственных судов от кормушки были оторваны такие искусственные образования, как «Фирма Хас», «Карпатнедраинвест», «Недра Геоцентр», «Цефей», «Дион» и др.

Надо признать, что заслуга в этом не только Прохоренко — судьи удовлетворяли иски о расторжении договоров о совместной деятельности, как правило, только тогда, когда у реального владельца фирмы-ответчика был какой-то бизнес-конфликт с окружением президента, как это было, например, в случае с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко. Если же такого конфликта не было, дело шло очень туго, как это было в случае с ООО «Карпатыгаз».

Совместная деятельность с ООО «Карпатыгаз»

С названной выше фирмой «Укргаздобыча» имела два договора о совместной деятельности. В первом кроме них было еще и третье лицо — зарегистрированная в Швеции компания «Мисен Энтерпрайзис АБ», поэтому иск о расторжении этого договора рассматривался Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма. В июле 2018 года он вынес решение, о котором «Нафтогаз» заявил как о своей победе, но она, судя по всему, оказалась пирровой, поскольку договор был расторгнут из-за нарушения его условий со стороны как раз истца и при этом сказано компенсировать ответчику все его расходы.

Если верить официальным документам «Укргаздобычи», речь идет о 363 млн долл., но «Карпатыгаз» оценивает свой вклад на порядок выше, поэтому этот спор между ними еще решается в Стокгольмском арбитраже.

Второй контракт не такой денежный, как первый, и без участия иностранцев, но у «Карпатыгаза», очевидно, была веская причина держаться за него как вошь за кожух.

Претензии «Укргаздобычи» заключались в том, что «Карпатыгаз» недовнес обусловленные договором средства в фонд совместной деятельности, а взяв на себя функции ее оператора, продавал совместно добытый газ на аукционах не по самой высокой цене, как это также было обусловлено договором. То есть фактически продавал сам себе и скрывал от партнера часть выручки.

Судьи разных инстанций то удовлетворяли иск, то отказывали в его удовлетворении, то отправляли дело на новое рассмотрение, и наконец 15 января Кассационный суд, согласившись с тем, что нарушения со стороны «Карпатыгаза» все же имели место, тем не менее пришел к выводу, что они не были столь существенными и не нанесли «Укргаздобыче» настолько значительного ущерба, чтобы ради этого стоило разрывать договор.

Если судьи не побоялись вынести подобный вердикт, значит, интересы ответчика разделяет лицо, от которого зависит формирование судейского корпуса. То есть высшее должностное лицо государства.

За что простить нельзя

Оценивать деятельность Прохоренко в области добычи газа в этом издании было бы некорректным, поскольку тема слишком узкопрофильная. Стоит лишь отметить, что при нем ежегодный показатель возглавляемого им концерна вырос с 14,5 до 15,5 млрдкуб. м, но программа достичь в 2020 году показателя 20 млрд куб. м явно была провалена.

Однако не все победы компании были исключительной заслугой ее руководителя, и не все поражения — его виной. Если одна среднестатистическая скважина частного АО «Нефтегаздобыча» выдает на-гора столько же газа, сколько десять среднестатистических скважин государственной «Укргаздобычи», то это еще не значит, что Олег Прохоренко хуже менеджер, чем Ринат Ахметов, просто последнему каким-то очень хитрым способом достались лучшие месторождения страны — Семиренковское и Мачухское.

А вот чего широкая публика никогда не простит Прохоренко, так это путаницы с определением себестоимости газа. И в самом деле: в последнем опубликованном финансовом отчете «Укргаздобычи», который охватывает 2017 год, написано, что она составляет 2926 грн за 1000 куб. м, а в октябре 2018-го в интервью одному из деловых изданий он сообщил, что она варьируется от 180 до 250 долл.

И вот здесь Олег Васильевич, несомненно, сел в глубокую калошу. Дело не только в том, что на разных участках стоимость добычи полезных ископаемых разная в зависимости от геологической характеристики месторождения. А еще и в том, что для исчисления себестоимости могут использоваться разные методики, которые все являются правильными и в то же время дают разный результат.

Таинственная себестоимость

Например, судоходная компания может не закладывать в себестоимость средства, потраченные на приобретение новых кораблей, но если она не будет обновлять регулярно свой флот, то лет через 20‒30 все ее суда будут списаны на металлолом и ей не на чем будет осуществлять перевозки. Нечто подобное имеет место и в области добычи, где нужно постоянно бурить новые скважины.

Для исчисления себестоимости предприниматели используют именно ту методику, которая им более выгодна на текущий момент: занижают себестоимость, если надо привлечь инвестора, и, наоборот, завышают, когда надо отвадить налоговиков.

Украинские металлурги, например, себестоимость завышают, потому что им не нужны инвесторы: они сами кого хочешь проинвестируют. Зато государственный сектор газодобычи себестоимость занижает — эта традиция зародилась еще в советское время, когда украинские газовики пошли на хитрость, чтобы сохранить отрасль, которую общесоюзное руководство хотело вообще прикрыть, поскольку ее существование казалось нецелесообразным на фоне новооткрытых легкодоступных западносибирских месторождений.

Предприниматель для отвода глаз может нарисовать любую себестоимость — хоть нулевую, хоть заоблачную, но реально в газовой отрасли она не может быть ниже государственной налоговой ренты за каждый добытый кубометр, и не может быть выше стоимости аналогичного продукта из альтернативного источника. Проще говоря, она не может быть выше стоимости российского газа, потому что если выгоднее купить газ в России, то какой дурак станет добывать его в Украине.

Прохоренко имел полное право использовать для расчета себестоимости именно ту методику, которая была более выгодной для возглавляемого им концерна, но она должна была быть единой для всех, а не так, что для финансового отчета одна, а для прессы другая.

Уж где-где, а в этом вопросе все зависело исключительно от него: либо не подписывать финансовые отчеты с явной «липой», либо не болтать лишнего деловым изданиям. А поскольку Прохоренко не справился даже с такой простой задачей, значит, эффективным управленцем его считать не стоит.