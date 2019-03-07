Выборы-2019: Гриценко и Садовый подписали соглашение, в котором всего один пункт (ДОКУМЕНТ)

Садовый и Гриценко, фото - Фейсбук

https://racurs.ua/n119091-vybory-2019-gricenko-i-sadovyy-podpisali-soglashenie-v-kotorom-vsego-odin-punkt-dokument.html

Racurs.ua

Мэр Львова Андрей Садовый и кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко 7 марта подписали соглашение. В документе говорится о том, что Садовый отзывает свое кандидатуру на президентских выборах 2019 года в пользу Гриценко, а тот обязуется «быть честным».

Именно это условие указано в документе, который подписали политики: «1. Быть честным». Копию документа обнародовал в Фейсбук Гриценко.

Гриценко так прокомментировал на своей странице подписанное с Садовым лаконичное соглашение: «Ценности и базовые принципы государственной политики у нас общие, их не надо расписывать. Должностей или квот в списках мы не делили. Поэтому соглашение короткое по форме, но глубокое по содержанию».

Напомним, 1 марта кандидат в президенты Украины Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Мэр Львова пообещал, что стороны подпишут публичное соглашение. В документе они укажут основные принципы относительно обороны и безопасности, борьбы с коррупцией, чистоты кадровой политики.

Садовый считает, что своим снятием с президентской гонки добавил Гриценко не менее 10% электоральной поддержки.

«Ракурс» сообщал, что Гриценко обвиняет Порошенко в нарушении ведения агитации и просит признать суд фотографии рабочей поездки президента в Одесскую область 2 марта частью предвыборной агитации.