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Потерявшегося детеныша тюленя нашли на берегу Финского залива. Фото: Udivitelno.com

Новорожденного тюленя нашли на берегу Финского залива: кроха весит меньше 14 кг (ФОТО)

7 мар 2019, 13:32
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Детеныша тюленя, который отбился от матери, нашли на берегу Финского залива. Животному всего несколько дней.

Нашел детеныша тюленя житель населенного пункта Гакково Кингисеппского района на берегу Финского залива. Он сообщил о своей находке в заказник, а его сотрудники в специализированный фонд, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что найденному детенышу тюленя всего 3−4 дня, его вес составляет 13,5 кг. По словам экспертов, детеныша и мать могли разлучить шквальный ветер и отколовшаяся льдина.

На данный момент, животное еще не готово к самостоятельной жизни, у детеныша еще не образовался жирок. Детеныши тюленя могут начинать жить самостоятельно, когда их вес достигнет отметки 40 кг. В связи с этим, маленький тюлененок находится в карантине, за ним наблюдают специалисты.

Найденному детенышу тюленя всего 3-4 дня, его вес составляет 13,5 кг. Фото: fontanka.ru


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