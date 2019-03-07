Новорожденного тюленя нашли на берегу Финского залива: кроха весит меньше 14 кг (ФОТО)https://racurs.ua/n119090-novorojdennogo-tulenya-nashli-na-beregu-finskogo-zaliva-kroha-vesit-menshe-14-kg-foto.htmlRacurs.ua
Детеныша тюленя, который отбился от матери, нашли на берегу Финского залива. Животному всего несколько дней.
Нашел детеныша тюленя житель населенного пункта Гакково Кингисеппского района на берегу Финского залива. Он сообщил о своей находке в заказник, а его сотрудники в специализированный фонд, сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что найденному детенышу тюленя всего 3−4 дня, его вес составляет 13,5 кг. По словам экспертов, детеныша и мать могли разлучить шквальный ветер и отколовшаяся льдина.
На данный момент, животное еще не готово к самостоятельной жизни, у детеныша еще не образовался жирок. Детеныши тюленя могут начинать жить самостоятельно, когда их вес достигнет отметки 40 кг. В связи с этим, маленький тюлененок находится в карантине, за ним наблюдают специалисты.