Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Мертвого детеныша кита обнаружили посреди джунглей в Бразилии. Фото: Википедия

Мертвого детеныша кита обнаружили посреди джунглей в Бразилии (ФОТО, ВИДЕО)

26 фев 2019, 10:40
999

Мертвого детеныша горбатого кита обнаружили посреди джунглей в Бразилии. Одиннадцатиметровую тушу кита обнаружили в 15 метрах от берега.

Сразу после известия об инциденте биологи Института Бичо д’Агуа приехали на место. На данный момент у ученых есть несколько версий того, почему это произошло, сообщает ScienceAlert.

По словам биологов, кита на берег могли выкинуть сильные волны. Потом млекопитающее запуталось в деревьях и не смогло обратно выбраться в воду. Согласно другой версии, кит умер еще в океане, наглотавшись пластиковых отходов. Потом мертвую тушу волны выкинули на берег.

Однако для ученых остается загадкой, что в этот период кит делал на северном побережье Бразилии. Отмечается, что в этот период киты мигрируют к Антарктиде. Биологи пришли к выводу, что, наверное, детеныш кита каким-то образом отбился от матери и остался в водах Атлантического океана.

Также биологи рассматривают и другие версии смерти детеныша горбатого кита. Они исследуют тело кита на наличие следов от сетей или лодок. Точную причину смерти кита биологи планируют установить с помощью вскрытия в ближайшие 10 дней.

Исследователи пытаются выяснить, как кит оказался в джунглях. Фото: naked-science.ru


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...