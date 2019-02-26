Мертвого детеныша кита обнаружили посреди джунглей в Бразилии (ФОТО, ВИДЕО)

Мертвого детеныша кита обнаружили посреди джунглей в Бразилии. Фото: Википедия

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Racurs.ua

Мертвого детеныша горбатого кита обнаружили посреди джунглей в Бразилии. Одиннадцатиметровую тушу кита обнаружили в 15 метрах от берега.

Сразу после известия об инциденте биологи Института Бичо д’Агуа приехали на место. На данный момент у ученых есть несколько версий того, почему это произошло, сообщает ScienceAlert.

По словам биологов, кита на берег могли выкинуть сильные волны. Потом млекопитающее запуталось в деревьях и не смогло обратно выбраться в воду. Согласно другой версии, кит умер еще в океане, наглотавшись пластиковых отходов. Потом мертвую тушу волны выкинули на берег.

Однако для ученых остается загадкой, что в этот период кит делал на северном побережье Бразилии. Отмечается, что в этот период киты мигрируют к Антарктиде. Биологи пришли к выводу, что, наверное, детеныш кита каким-то образом отбился от матери и остался в водах Атлантического океана.

Также биологи рассматривают и другие версии смерти детеныша горбатого кита. Они исследуют тело кита на наличие следов от сетей или лодок. Точную причину смерти кита биологи планируют установить с помощью вскрытия в ближайшие 10 дней.