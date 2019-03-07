ФИФА предложит Катару поделиться матчами чемпионата мира-2022 с Кувейтом и Оманом

ЧМ-2022 может состояться не только в Катаре, фото — ФИФА

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ФИФА рассматривает возможность увеличения количества команд на мировом первенстве в 2022 году с 32 участников до 48. В связи с этим поединки примет не только Катар, но и его географические соседи — Кувейт и Оман.

Это решение, согласно данным источников The New-York Times, примут, чтобы снизить организационную нагрузку на Катар. В Омане и Кувейте пройдут в таком случае некоторые матчи группового этапа.

Если ФИФА на следующей неделе во время конгресса в Майами увеличит количество участников мундиаля 2022 года, то остальные оргвопросы между собой будут обсуждать уже Катар, Кувейт и Оман.

Впервые об увеличении количества стран, которые могут принять ЧМ-2022 году Инфантино заявлял осенью прошлого года.

«В Катаре есть только восемь стадионов, а страна готовится к чемпионату мира с 32 командами. Если будут играть 48 сборных, то на восьми стадионах в одной стране организовать все матчи будет очень сложно. Нам, вероятно, придется искать возможности проведения некоторых матчей за пределами Катара», — сообщил тогда руководитель ФИФА.

Чемпионат мира 2022 года сыграют в Катаре. Впервые в истории футбола он пройдет не летом, а осенью и зимой — с 21 ноября по 18 декабря. Это связано с жарой в Катаре, которая будет мешать футболистам и зрителям.