Хищения в «Укроборонпроме»: суд арестовал должностных лиц оборонного предприятия «Спецтехноэкспорт»

Суд арестовал коррупционеров. Фото: ura.news

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Меры пресечения бывшим и действующим должностным лицам государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», которых подозревают в хищении 55 млн грн, избрал Соломенский райсуд Киева.

Суд арестовал действующего руководителя предприятия с возможностью выйти под 7 млн грн залога. Бывшему руководителю госпредприятия тоже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1,9 млн грн залога. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба САП в Facebook.

Экс-директору департамента суд предусмотрел арест с альтернативой внесения 5 млн грн залога, а бывшему начальнику сектора — содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн грн залога. Экс-заместителю директора суд предусмотрел круглосуточный домашний арест.

Напомним, 4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро задержали по подозрению в растрате бывшего и действующего руководителей государственной компании «Укрспецэкспорт» государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт».

Дельцы организовали преступную схему растраты государственных средств и выводили деньги за границу в пользу иностранного юридического лица. В деле фигурирует предприятие «Завод 410 ЦА». Чиновники нанесли государству материальный ущерб на сумму 55,5 млн грн.