НАБУ задержало чиновников оборонного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 55 млн грн

НАБУ. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/n118944-nabu-zaderjalo-chinovnikov-oboronnogo-predpriyatiya-spectehnoeksport-po-podozreniu-v-rastrate-55.html

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Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали по подозрению в растрате бывшего и действующего руководителей государственной компании «Укрспецэкспорт» государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт».

Чиновники «Спецтехноекспорта», которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», подозреваются в растрате 55 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Впоследствии руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору «Спецтехноекспорта», причастного к организации преступной схемы растраты средств.

Как сообщили в пресс-службе САП, также о подозрении сообщили еще четырем действующим и бывшим высокопоставленным чиновникам этого предприятия. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники организовали преступную схему растраты государственных средств и выводили деньги за границу в пользу иностранного юридического лица. В деле фигурирует предприятие «Завод 410 ЦА». Чиновники нанесли государству материальный ущерб на сумму 55,5 млн грн.

Напомним, 28 февраля Верховная Рада 28 приняла постановление о безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в средствах массовой информации касательно злоупотреблений в Государственном концерне «Укроборонпром» и причастности к этому должностных лиц.