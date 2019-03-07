В США провели первые испытания беспилотника, работающего в паре с истребителем (ВИДЕО)

В США провели первые испытания беспилотника, работающего в паре с истребителем. Фото: wpafb

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В США провели первые испытания беспилотника, который работает в связке с пилотируемым истребителем. Испытания демонстрационной модели аппарата под названием XQ-58A Valkyrie совместно провели специалисты Исследовательской лаборатории ВВС США и компания Kratos Unmanned Aerial Systems.

Новый аппарат имеет размах крыла 8,2 м при общей длине 9,1 м и может нести 272 кг боевой нагрузки во внутренних отсеках или на внешней подвеске. Беспилотник относится к околозвуковым аппаратам и может летать на высоте до 13,7 тыс. м. Первый полет беспилотника составил 76 минут. Об этом сообщает nplus1, ссылаясь на авиабазу ВВС США «Райт-Паттерсон».

Несколько американских компаний параллельно разрабатывают аналогичные демонстраторы по заказу ВВС США. Военные планируют в ходе испытаний оценить необходимость таких беспилотников в армии. Предварительно рассчитывается, что они смогут выполнять некоторые боевые функции. Например, беспилотник сможет наносить удар по цели, заданной пилотом.

Помимо этого, на беспилотники можно будет установить более мощные сенсоры или радары, что позволит самолету оставаться незаметным.

Главная цель проекта состоит в том, чтобы создать более дешевые в производстве многоразовые аппараты, потеря которых не была бы финансово чувствительной для армии.

Если программу успешно завершат, то беспилотники начнут работать в паре с истребителями пятого поколения (F-22 Raptor и F-35 Lightning II), бомбардировщиками и боевыми самолетами четвертого поколения.

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», на днях США представили новый вертолет без рулевого винта.