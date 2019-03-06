США представили боевой вертолет без рулевого винта (ФОТО, ВИДЕО)

США представили боевой вертолет без рулевого винта. Фото: Скрин из youtube

https://racurs.ua/n119058-ssha-predstavili-boevoy-vertolet-bez-rulevogo-vinta-foto-video.html

Racurs.ua

США показали свою новую боевую авиационную машину на вертолетной выставке Heli-Expo, которая открылась вчера. У представленного американцами вертолета отсутствует рулевой винт и он может развивать скорость почти до 300 км/ч.

Вертолет под названием MD969 Combat Explorer разработала компания MD Helicopters. Ожидается, что новая машина значительно повысит боеспособность армии США. Об этом сообщает naked-science.

Новая авиационная разработка относится к легким разведывательно-ударным машинам, а создали ее на основе известного предшественника MD 902 Explorer. Внешние держатели этого вертолета приспособлены под множество видов вооружений.

Отсутствие рулевого винта обеспечивает новая система под названием NOTAR. С ее помощью компенсация реактивного момента от несущего винта происходит за счет воздушных сопел и вентилятора, которые установлены на хвостовую балку.

Разработка нового летательного аппарата прошла в рамках программы, нацеленной на обеспечение американской армии легкими вертолетами.

Как сообщал «Ракурс», в конце января в США провели первые испытания летающего такси. Внешне летательный аппарат похож на вертолет со сложной системой крыльев.