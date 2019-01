Первые испытания летающего такси провела компания «Боинг» в США (ФОТО, ВИДЕО)

Первые испытания летающего такси провела компания «Боинг» (Boeing) в США. Испытания аппарата для транспортировки людей в городе прошли успешно.

В городе Манассас штата Вирджиния летательный аппарат (PAV) совершил полет, зависание в воздухе и посадку, сообщают в компании «Боинг».

Технический директор компании «Боинг» Грег Хислоп заявил, что от создания концептуального проекта до первых испытаний аппарата прошел всего год. В дальнейшем запланировано тестирование перехода из вертикального режима в фазу прямого полета. С технической точки зрения, это одна из самых сложных задач, которую нужно воплотить инженерам.

Летающее такси внешне похоже на вертолет со сложной системой крыльев. Длина аппарата составляет 9,1 м, а ширина 8,5 м. Летающее такси работает на электричестве. Одного полного заряда хватает на 80 км.

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHerepic.twitter.com/hwuw4d5jmz

— The Boeing Company (@Boeing) 23 января 2019 г.