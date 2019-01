Перші випробування літаючого таксі провела компанія «Боїнг» у США (ФОТО, ВІДЕО)

Перші випробування літаючого таксі провела компанія «Боїнг» (Boeing) у США. Випробування апарата (PAV) для транспортування людей у місті пройшли успішно.

У місті Манассас штату Вірджинія літаючий апарат здійснив політ, зависання у повітрі та посадку, повідомляють у компанії «Боїнг».

Технічний директор компанії «Боїнг» Грег Хіслоп заявив, що від створення концептуального проекту до перших випробувань апарату пройшов лише рік. Надалі заплановане тестування переходу з вертикального режиму до фази прямого польоту. З технічної точки зору — це одне з найскладніших завдань, яке потрібно втілити інженерам.

Літаюче таксі зовнішньо схоже на вертоліт зі складною системою крил. Довжина апарату складає 9,1 м, а ширина 8,5 м. Літаюче таксі працює на електриці. Одного повного заряду вистачає на 80 км.

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHerepic.twitter.com/hwuw4d5jmz

— The Boeing Company (@Boeing) 23 января 2019 г.