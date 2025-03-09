Ілон Маск заявив, що український фронт впаде, якщо він відключить Starlink

https://racurs.ua/ua/n204642-mask-zayavyv-scho-ukrayinskyy-front-vpade-yakscho-vin-vidkluchyt-starlink.html

Ракурс

Ілон Маск заявив, що без його супутникового зв’язку Starlink українська армія втратить критично важливу комунікацію на полі бою.

У своїй заяві він також висловив втому від війни, заявивши: «Мені набридла багаторічна бійня, яку Україна неминуче програє", що викликало хвилю обурення в Україні та серед союзників.

Окрім цього, Маск закликав ввести санкції проти українських олігархів, однак деталей щодо цього він не уточнив.

Маск поширив чужий допис із закликом «не давати Україні більше ні копійки» й закликав до введення санкцій проти топ-10 українських олігархів:

Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це (тобто війна) негайно припиниться. Це ключ до головоломки.

Як повідомлялося, ЄС вивчає можливість замінити супутники інтернет-зв'язку Starlink шляхом розміщення в Україні аналогів французької Eutelsat Communications SA, яка управляє другим за величиною портфелем низькоорбітальних супутників після SpaceX.

Чутки про вимкнення корпорацією SpaceX Starlink, які використовує Україна, раніше спростовував віце-прем'єр і міністр цифризації Польщі Кшиштоф Гавковський, який анонсував закупівлю наступної партії у 5 тис. терміналів для України.