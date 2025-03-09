Ілон Маск, фото: Free Malaysia Today

https://racurs.ua/ua/n204660-ya-nikoly-ne-vidkluchu-starlink-mask.html

Ракурс

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв ніколи не відключати терміналів супутникового зв’язку Starlink Україні.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому ним на його сторінці у соцмережі X сьогодні, 9 березня.

Щоб бути гранично ясним, незалежно від того, наскільки я не згоден з політикою України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали, — наголосив він.

Я просто стверджую, що без Starlink українські лінії зв’язку зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити всі інші комунікації! — додав Маск.

Маск запевнив, що ніколи б не пішов на таке й «не використав б це як розмінну монету».

Нагадаємо, раніше Маск заявив, що без його супутникового зв’язку Starlink українська армія втратить критично важливу комунікацію на полі бою. Також у своїй заяві він також висловив втому від війни.

На це відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який нагадав, що Польща оплачує щороку близько 50 млн доларів на Starlink для України. Також Сікорський заявив, що в разі вимкнення Starlink «ми будемо змушені шукати інших постачальників».

Держсекретар США Марко Рубіо, реагуючи на заяву Сікорського, запевнив, що «ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink».