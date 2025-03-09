Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204659-na-sumskomu-napryamku-dron-prykordonnykiv-nazdognav-rosiyskyh-kvadrocyklistiv-video.html

Ракурс

На Сумському напрямку українські дрони наздогнали російських загарбників, що пересувалися на квадроциклах.

Відповідне відео сьогодні, 9 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.