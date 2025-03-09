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Знищення російських загарбників, скріншот відео
На Сумському напрямку дрон прикордонників наздогнав російських квадроциклістів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204659-na-sumskomu-napryamku-dron-prykordonnykiv-nazdognav-rosiyskyh-kvadrocyklistiv-video.htmlРакурс
На Сумському напрямку українські дрони наздогнали російських загарбників, що пересувалися на квадроциклах.
Відповідне відео сьогодні, 9 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
One-way ticket для російських мотоциклістів від «Сталевого кордону», — зазначається в описі відео. — На Сумському напрямку FPV-дрон прикордонників наздогнав окупантів, а ще дві «пташки» добили залишені квадроцикли.
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