Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

На Сумському напрямку дрон прикордонників наздогнав російських квадроциклістів (ВІДЕО)

9 бер 2025, 20:07
999

На Сумському напрямку українські дрони наздогнали російських загарбників, що пересувалися на квадроциклах.

Відповідне відео сьогодні, 9 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

One-way ticket для російських мотоциклістів від «Сталевого кордону», — зазначається в описі відео. — На Сумському напрямку FPV-дрон прикордонників наздогнав окупантів, а ще дві «пташки» добили залишені квадроцикли.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів