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На Сумском направлении дрон пограничников догнал российских квадроциклистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204659-na-sumskom-napravlenii-dron-pogranichnikov-dognal-rossiyskih-kvadrociklistov-video.htmlРакурс
На Сумському напрямку українські дрони наздогнали російських загарбників, що пересувалися на квадроциклах.
Відповідне відео сьогодні, 9 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
One-way ticket для російських мотоциклістів від «Сталевого кордону», — зазначається в описі відео. — На Сумському напрямку FPV-дрон прикордонників наздогнав окупантів, а ще дві «пташки» добили залишені квадроцикли.
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