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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

На Сумском направлении дрон пограничников догнал российских квадроциклистов (ВИДЕО)

9 мар 2025, 20:07
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На Сумському напрямку українські дрони наздогнали російських загарбників, що пересувалися на квадроциклах.

Відповідне відео сьогодні, 9 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

One-way ticket для російських мотоциклістів від «Сталевого кордону», — зазначається в описі відео. — На Сумському напрямку FPV-дрон прикордонників наздогнав окупантів, а ще дві «пташки» добили залишені квадроцикли.

Источник: Ракурс


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