Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n204659-na-sumskom-napravlenii-dron-pogranichnikov-dognal-rossiyskih-kvadrociklistov-video.html

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На Сумському напрямку українські дрони наздогнали російських загарбників, що пересувалися на квадроциклах.

Відповідне відео сьогодні, 9 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.