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Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

«Безумный Макс» не удался — оккупант на мотоцикле не смог убежать от дрона (ВИДЕО)

13 ноя 2023, 18:19
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Дрон 92-ї окремої штурмової бригади знищив російського окупанта, котрий намагався втекти від нього на мотоциклі.


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Відповідне відео сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

«Безумний Макс» порушив швидкісний режим на дорогах України. За що був оштрафований FPV-дроном 92-ої штурмової бригади, — зазначив журналіст. — Спрацював екіпаж роти ударних безпілотних авіакомплексів «Ахіллес» 92-ої ОШБР.

На відео показано, як дрон-камікадзе наздоганяє загарбника, котрий швидко мчить по дорозі на мотоциклі. Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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