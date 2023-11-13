Система ПВО IRIS-T, фото: ArmyInform

https://racurs.ua/n189309-esche-dve-sistemy-pvo-iris-t-poluchit-ukraina-ot-germanii.html

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Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T на додачу до трьох переданих раніше.

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Про це на форумі «Формула успіху України» заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, повідомляє агентство «Укрінформ».

Оборонна промисловість нашої країни теж зацікавлена вибудовувати довготривалі стратегічні відносини з вашою країною. Наша підтримка в основному спрямовується на галузь ППО — це Gepard, IRIS-T, Patriot, — зазначив посол.

За словами Єґера, Німеччина та Україна домовилися про постачання додаткових систем Patriot та IRIS-T. Він наголосив, що це важливо для кращого захисту українських міст від російських ракет.

Також ми робимо свій значний внесок у напрямку зміцнення українських енергосистем, зокрема, йдеться про підтримку енергетичних спроможностей. Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень (електроенергії в Україні — ред.), — додав він.

Джерело: «Укрінформ»