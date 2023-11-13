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США выкупили для Украины крупную партию установок Gepard
США выкупили для Украины крупную партию установок Gepardhttps://racurs.ua/n189304-ssha-vykupili-dlya-ukrainy-krupnuu-partiu-ustanovok-gepard.htmlРакурс
США викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну. У 2016 році зброя була продана Амману Нідерландами.
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De Telegraaf пише з посиланням на власні джерела, що американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро.
Gepard може збивати літаки та вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників, коментує видання.
De Telegraaf зазначає, що це дозволить заощадити боєприпаси для дорожчих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.
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