Россияне своих не бросают, а добивают, наматывая на гусеницы - видео разгрома штурмовиков рф

https://racurs.ua/n189303-rossiyane-svoih-ne-brosaut-a-dobivaut-namatyvaya-na-gusenicy-video-razgroma-shturmovikov-rf.html

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Російські війська за підтримки бронетехніки здійснили спробу штурму українських позицій на Старомлинівському напрямку Донецької області.

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Завдяки чудовій роботі бійців 58-ї мотопіхотної бригади та одного з механізованих батальйонів Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького майже вся штурмова група противника була знищена.

На відео, зокрема, видно, як техніка ворога при відступі переїжджає власних солдат та покидає позиції, залишаючи поранених вмирати на полі бою.

У 58 бригаді повідомли, що російську піхоту прикривала бронетехніка. Але танки та бронемашини, а також підтримка артилерії та авіації не допомогли ворогам. За кілька годин «рускіє вітязі» ганебно тікали.

Урятуватися вдалося не всім — на полі бою залишилось близько півсотні тіл загарбників, які приперлися в Україну аж із бурятського міста Кяхта у складі 37 «отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознамённой, ордена Красной Звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко».