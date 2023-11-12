Уничтожение российского комплекса РЭБ, скриншот видео

https://racurs.ua/n189281-vsu-unichtojili-redkiy-rossiyskiy-kompleks-reb-video.html

Ракурс

Захисники України знищили доволі рідкісну російську систему РЕБ РБ-636 «Свет-КУ».

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Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України, де було опубліковане відповідне відео.

Зазначається, що це вже третій такий комплекс РЕБ, впольований за час повномасштабного російського вторгнення: