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Ракурс
Уничтожение российского комплекса РЭБ, скриншот видео

ВСУ уничтожили редкий российский комплекс РЭБ (ВИДЕО)

12 ноя 2023, 21:59
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Захисники України знищили доволі рідкісну російську систему РЕБ РБ-636 «Свет-КУ».


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Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України, де було опубліковане відповідне відео.

Зазначається, що це вже третій такий комплекс РЕБ, впольований за час повномасштабного російського вторгнення:

  • вперше, наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року;
  • у серпні було знищено вже другий РБ-636 «Свет-КУ»;
  • на початку цього місяця було «демілітаризовано» третю російську «Свет-КУ».

Источник: Ракурс


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