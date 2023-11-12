Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российского комплекса РЭБ, скриншот видео
ВСУ уничтожили редкий российский комплекс РЭБ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189281-vsu-unichtojili-redkiy-rossiyskiy-kompleks-reb-video.htmlРакурс
Захисники України знищили доволі рідкісну російську систему РЕБ РБ-636 «Свет-КУ».
.
Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України, де було опубліковане відповідне відео.
Зазначається, що це вже третій такий комплекс РЕБ, впольований за час повномасштабного російського вторгнення:
- вперше, наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року;
- у серпні було знищено вже другий РБ-636 «Свет-КУ»;
- на початку цього місяця було «демілітаризовано» третю російську «Свет-КУ».
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...