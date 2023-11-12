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Уничтожение российского комплекса «Ирония-М», скриншот видео
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Розвідка бригади Нацгвардії «Азов» виявила дороговартісний ворожий оптико-електронний комплекс спостереження «Іронія-М», по якому згодом було завдано удару безпілотником.
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Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опубліковане у Telegram-каналі «Азова».
В результаті вдалої атаки FPV-дронами азовці знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України, — наголошується в описі відео.
Комплекс «Іронія-М» з’явився у 2019 році. Він призначений для спостереження за місцевістю та виявленні і визначення координат об'єктів. Вартість комплексу оцінюється у понад 50 тис. дол. США.
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