Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n186676-himars-unichtojil-rossiyskogo-jitelya-kotorogo-sdal-gruzovik-video.html

Ракурс

Захисники України знищили черговий російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж «Житель».

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Відповідне відео сьогодні, 29 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

На відео можна побачити, що виявити «Жителя» допомогла військова вантажівка КамАЗ, котра потрапила під пильне око спостереження української аеророзвідки підрозділу Flying Skull.

Простеживши за нею, військові помітили не дуже вміло захований під деревами комплекс РЕБ.

Приліт від РСЗВ «HIMARS» не змусив довго чекати — важливий російський комплекс знищений разом з екіпажем, — зазначив Бутусов. — Перед безславною смертю цей «Житель» встиг взяти участь у конкурсі на найдурнішу назву серед аналогів і навіть зайняти почесне третє місце після «Чебурашки» та «Землеробства».

Нагадаємо, українські прикордонники знищили вже четвертий за місяць російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».