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Уничтожение «Муром-М», видео скриншот

Четвертый за месяц российский комплекс «Муром-М» уничтожили пограничники (ВИДЕО)

29 авг 2023, 11:52
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Українські прикордонники на Харківському напрямку знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».


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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

І це вже четвертий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М» на рахунку наших воїнів цього місяця, — наголошують у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що комплекс виявила аеророзвідка після чого бійці «Сталевого кордону» знищили його дроном-камікадзе.

Источник: Ракурс


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