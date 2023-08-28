Радиолокационная станция «Предел-Е». Фото:

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Унікальну ціль російських загарбників прицільно уразили реактивники Сил оборони півдня.

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На купу металу оборонці перетворили мобільну берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю «Предел-Е». Ця техніка була презентована у червні 2023 року, а згодом росіяни її таємно спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати дії українських військових по морю та суходолу. Про це 28 серпня Сили оборони півдня України повідомили в Telegram.

Російську техніку від удару ЗСУ не зміг захистити навіть сучасний комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-2». Таким чином унікальна розробка вартістю 200 млн дол. була знищена разом із комплексом-захисником.

Нагадаємо, 29 серпня на окупованій Луганщині українські військові ракетою GMLRS вперше знищили сучасний російський мобільний комплекс радіотехнічного контролю та захисту інформації РБ-636АМ2 «Світло-КУ».