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Ракурс
У мережі показали знищення російського комплексу РЕБ ракетою GMLRS

У мережі показали знищення російського комплексу РЕБ ракетою GMLRS

28 сер 2023, 14:39
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У Луганській області виявлено та знищено сучасний російський мобільний комплекс радіотехнічного контролю та захисту інформації РБ-636АМ2 «Світло-КУ».


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Виявила комплекс авіарозвідка одного з українських підрозділів, а знищили ракетою GMLRS.

Відео удару, який коригував коригування веде БПЛА Shark, показали в мережі.

РБ-636 «Свет-КУ» та «Свет-ВСГ» — мобільний (КУ) та стаціонарний (ВСГ) засіб радіо-, та радіотехнічного контролю і захисту інформації від витікання через технічні канали бездротового зв’язку.

Призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання, а також визначення їх розташування та джерела в ОВЧ-, УВЧ-діапазонах, при спільній роботі з аналогічними стаціонарними та мобільними комплексами технічного контролю і радіотехнічної розвідки.

Джерело: Ракурс


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