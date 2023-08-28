Ракурсhttps://racurs.ua/
У мережі показали знищення російського комплексу РЕБ ракетою GMLRS
У мережі показали знищення російського комплексу РЕБ ракетою GMLRShttps://racurs.ua/ua/n186647-u-mereji-pokazaly-znyschennya-rosiyskogo-kompleksu-reb-raketou-gmlrs.htmlРакурс
У Луганській області виявлено та знищено сучасний російський мобільний комплекс радіотехнічного контролю та захисту інформації РБ-636АМ2 «Світло-КУ».
.
Виявила комплекс авіарозвідка одного з українських підрозділів, а знищили ракетою GMLRS.
Відео удару, який коригував коригування веде БПЛА Shark, показали в мережі.
РБ-636 «Свет-КУ» та «Свет-ВСГ» — мобільний (КУ) та стаціонарний (ВСГ) засіб радіо-, та радіотехнічного контролю і захисту інформації від витікання через технічні канали бездротового зв’язку.
Призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання, а також визначення їх розташування та джерела в ОВЧ-, УВЧ-діапазонах, при спільній роботі з аналогічними стаціонарними та мобільними комплексами технічного контролю і радіотехнічної розвідки.