В сети показали уничтожение российского комплекса РЭБ ракетой GMLRS

https://racurs.ua/n186647-v-seti-pokazali-unichtojenie-rossiyskogo-kompleksa-reb-raketoy-gmlrs.html

Ракурс

У Луганській області виявлено та знищено сучасний російський мобільний комплекс радіотехнічного контролю та захисту інформації РБ-636АМ2 «Світло-КУ».

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Виявила комплекс авіарозвідка одного з українських підрозділів, а знищили ракетою GMLRS.

Відео удару, який коригував коригування веде БПЛА Shark, показали в мережі.

РБ-636 «Свет-КУ» та «Свет-ВСГ» — мобільний (КУ) та стаціонарний (ВСГ) засіб радіо-, та радіотехнічного контролю і захисту інформації від витікання через технічні канали бездротового зв’язку.

Призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання, а також визначення їх розташування та джерела в ОВЧ-, УВЧ-діапазонах, при спільній роботі з аналогічними стаціонарними та мобільними комплексами технічного контролю і радіотехнічної розвідки.