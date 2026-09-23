Сили оборони уразили пункти управління БпЛА на Донеччині. Фото:

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Сили оборони України продовжують завдавати військових втрат Російській Федерації.

У вівторок, 22 вересня, та в ніч на 23 вересня українські захисники уразили низку важливих об'єктів ворога. Зокрема, в районах населених пунктів Новоселівка Перша та Дачне Донецької області уражено пункти управління БпЛА противника. А в районі Волновахи був уражений склад дронів підрозділу «Рубікон». Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається й про ураження складу паливно-мастильних матеріалів в районі Кундрюче Луганської області, а також склади матеріально-технічних засобів в районі Гірника та Великої Шишівки Донецької області.

А в районі Красногорівки на Донеччині було влучання по зосередженню живої сили підрозділу БпЛА.

Нагадаємо, днями Сили оборони завдали серії авіаударів по логістичній інфраструктурі противника на Гуляйпільському напрямку. У районі Пологів українські військові зруйнували мости, які окупанти використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів для забезпечення наступальних дій у напрямку Оріхова.