Українські десантники рознесли російську бронетехніку на передовій. Фото:

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Українські десантники знищили на фронті кілька одиниць російської бронетехніки.

Окупанти кинули на передову бойову машину піхоти (БМП) та бойову броньовану машину (ББМ). Наразі це рідкісне явище, коли росіяни виводять на лінію бойового зіткнення бронетехніку. Ймовірно, ворог хотів «протестувати» міць смуги української оборони та перевірити «кілзону». Про це 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив у Telegram.

Проте завдяки чіткій координації аеророзвідки та ударних засобів ворожі «коробки» були оперативно виявлені та знищені, — зазначили десантники.

Захисники опублікували відео бойової роботи. На кадрах показано, як дрон 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка рознесли на друзки російську БМП. А пілоти 225-го окремого штурмового полку уразили бойову броньовану машину окупантів.

Нагадаємо, на Північно-Cлобожанському напрямку росіяни намагалися використати двоколісний транспорт для швидкого переміщення та маневру, однак розрахунок на мобільність цього разу себе не виправдав. Російських окупантів дронами ліквідували бійці української Прикордонної служби.