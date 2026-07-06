Екіпаж Мі-8 загинув під час відбиття атаки «Шахедів». Фото:

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Ракурс

Український гелікоптер розбився під час відбиття російської дронової атаки.

Під час виконання бойового завдання із перехоплення російських «Шахедів» 30 червня загинули четверо членів екіпажу вертольота Мі-8 вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Про це Бродівська міська рада 6 липня повідомила у Facebook.

Зазначається, що загинули командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

Полтавське медіа «ЗМІСТ» пише, що екіпаж загинув поблизу села Старицьківка Полтавського району Полтавської області.

Нагадаємо, 16 червня під час виконання навчально-тренувального польоту в Шепетівському районі Хмельницької області зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Унаслідок авіакатастрофи загинули пілоти 55 та 23 років.

У Міноборони створили комісію з розслідування аварії. Також призначене службове розслідування у військовій частині та в командуванні Повітряних сил ЗСУ. Також над справою працюють і слідчі Державного бюро розслідувань.