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Ракурс
Спека в Україні - у Києві за день зафіксували три температурні рекорди

Спека в Україні — у Києві за день зафіксували три температурні рекорди

28 сер 2023, 14:12
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У неділю, 27 серпня, у Києві були три температурні рекорди.


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Ніч проти неділі була найтеплішою — температура не опустилася нижче за +21,3 °С.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3 °С — це рекордний показник з 1943 року.

Середньодобова температура повітря була найвищою за весь період спостережень — +26,9 °С, що перевищило кліматичну норму на 8 °C.

Ці рекорди зафіксували на метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Джерело: Ракурс


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