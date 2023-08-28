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Спека в Україні - у Києві за день зафіксували три температурні рекорди
Спека в Україні — у Києві за день зафіксували три температурні рекордиhttps://racurs.ua/ua/n186646-speka-v-ukrayini-u-kyievi-za-den-zafiksuvaly-try-temperaturni-rekordy.htmlРакурс
У неділю, 27 серпня, у Києві були три температурні рекорди.
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Ніч проти неділі була найтеплішою — температура не опустилася нижче за +21,3 °С.
Максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3 °С — це рекордний показник з 1943 року.
Середньодобова температура повітря була найвищою за весь період спостережень — +26,9 °С, що перевищило кліматичну норму на 8 °C.
Ці рекорди зафіксували на метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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