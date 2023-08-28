Український дрон-камікадзе залетів у вікно колаборанта

https://racurs.ua/ua/n186645-ukrayinskyy-dron-kamikadze-zaletiv-u-vikno-kolaboranta-video.html

Ракурс

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони розповіли про ефективну роботу руху опору на окупованому Запоріжжі.

.

ГУР опублікувало відео вибухового подарунка на День незалежності для колаборанта із Запоріжжя.

24 серпня близько шостої ранку у місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області у вікно до колаборанта Олександра Реймера прилетів український «подарунок» (на відео). Пораненого зрадника забрали до лікарні.

А ось 23 серпня у штабі відділення ФСБ в Енергодарі проходив захід для особового складу окупаційних військ. Приблизно о 19.00 у момент найбільшої концентрації рашистів у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркові будівлі було завдано ще одного удару, який знищив ще більше русні. Трупи відвозили вантажівками.