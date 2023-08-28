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Украинский дрон-камикадзе залетел в окно коллаборанта
Украинский дрон-камикадзе залетел в окно коллаборанта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186645-ukrainskiy-dron-kamikadze-zaletel-v-okno-kollaboranta-video.htmlРакурс
У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони розповіли про ефективну роботу руху опору на окупованому Запоріжжі.
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ГУР опублікувало відео вибухового подарунка на День незалежності для колаборанта із Запоріжжя.
24 серпня близько шостої ранку у місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області у вікно до колаборанта Олександра Реймера прилетів український «подарунок» (на відео). Пораненого зрадника забрали до лікарні.
А ось 23 серпня у штабі відділення ФСБ в Енергодарі проходив захід для особового складу окупаційних військ. Приблизно о 19.00 у момент найбільшої концентрації рашистів у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркові будівлі було завдано ще одного удару, який знищив ще більше русні. Трупи відвозили вантажівками.
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