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Ракурс
Украинский дрон-камикадзе залетел в окно коллаборанта

Украинский дрон-камикадзе залетел в окно коллаборанта (ВИДЕО)

28 авг 2023, 13:40
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У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони розповіли про ефективну роботу руху опору на окупованому Запоріжжі.


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ГУР опублікувало відео вибухового подарунка на День незалежності для колаборанта із Запоріжжя.

24 серпня близько шостої ранку у місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області у вікно до колаборанта Олександра Реймера прилетів український «подарунок» (на відео). Пораненого зрадника забрали до лікарні.

А ось 23 серпня у штабі відділення ФСБ в Енергодарі проходив захід для особового складу окупаційних військ. Приблизно о 19.00 у момент найбільшої концентрації рашистів у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркові будівлі було завдано ще одного удару, який знищив ще більше русні. Трупи відвозили вантажівками.

Источник: Ракурс


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