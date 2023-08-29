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Ракурс
Знищення «Муром-М», скріншот відео

Четвертий за місяць російський комплекс «Муром-М» знищили прикордонники (ВІДЕО)

29 сер 2023, 11:52
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Українські прикордонники на Харківському напрямку знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».


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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

І це вже четвертий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М» на рахунку наших воїнів цього місяця, — наголошують у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що комплекс виявила аеророзвідка після чого бійці «Сталевого кордону» знищили його дроном-камікадзе.

Джерело: Ракурс


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