Знищення «Муром-М», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n186670-chetvertyy-za-misyac-rosiyskyy-kompleks-murom-m-znyschyly-prykordonnyky-video.html

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Українські прикордонники на Харківському напрямку знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».

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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

І це вже четвертий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М» на рахунку наших воїнів цього місяця, — наголошують у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що комплекс виявила аеророзвідка після чого бійці «Сталевого кордону» знищили його дроном-камікадзе.