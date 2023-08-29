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Наслідки ДТП з рейсовим автобусом у Румунії, фото: Replicaonline

Автобус з українцями зачепив обмежувач висоти у Румунії — 15 постраждалих (ВІДЕО)

29 сер 2023, 11:21
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У Румунії у ДТП потрапив рейсовий автобус із українцями, який прямував маршрутом Констанца — Одеса. Загалом у транспортному засобі було 45 осіб, 15 з них постраждали, вісьмох згодом госпіталізували. Шестеро постраждалих, серед яких двоє дітей, пройшли медичне обстеження на місці та відмовилися від госпіталізації.


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Інцидент стався вчора, 28 серпня, ввечері, повідомляє видання Replicaonline.

Решта пасажирів автобуса згодом продовжили шлях до України.

Наслідки ДТП з рейсовим автобусом у Румунії, фото: Replicaonline

Зазначається, що автобус виїхав з Констанци до Одеси, але GPS-навігація заплутала водія — він поїхав не тією дорогою й в результаті зіткнувся з обмежувачем висоти під час проїзду під мостом у румунському Неводарі.

Інфографіка: Global Happenings

Джерело: Replicaonline


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